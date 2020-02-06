О будущем Цифрового Казахстана рассказал министр

Через пять лет 97% населения будут обеспечены широкополосным интернетом.

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали о новшествах, которые ожидают страну в рамках программы «Цифровой Казахстан». Госпрограмма утверждена в Казахстане до 2025 года. В ее рамках будут проинвестированы проекты на 67 млрд тенге, передает Today.kz.

«По первому направлению программы „Цифровой Казахстан“ — развитие человеческого капитала — имеются определенные достижения. Все школы страны оснащены компьютерной техникой. 93% школ страны подключены к сети интернет. Кроме того, в прошлом году в городе Нур-Султан был открыт Astana IT университет. Там уже готовят специалистов нового поколения. Также регулярно проводятся курсы по повышению цифровой грамотности населения. В результате, уровень цифровой грамотности превысил 79%», — рассказал глава ведомства Аскар Жумагалиев.

Он подчеркнул, что эта работа будет продолжена и в 2020 году.

«Планируется, что преподавание основ программирования будет введено с 1 класса. В Алматы откроем школу программирования Аlem, а на базе МФЦА в Нур-Султане — школу программирования QWASAR. Таким образом, планируем довести уровень цифровой грамотности населения до 80%», — уточнил он.

Еще одна задача цифровизации — обеспечение населения качественным интернетом.

«В настоящее время 117 городов и 3324 села с населением более 250 человек обеспечены широкополосным интернетом. За прошедшие 2 года к широкополосному интернету подключено 481 село. Этот проект будет продолжен. Кроме того, реализованы пилотные проекты 5G в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В 2020 году к широкополосному интернету будет подключено 880 сел. Мы ожидаем, что уровень подключения интернета к домашней сети будет доведен до 84%», — отметил Жумагалиев.

В рамках направления «Переход к цифровому государству» проводится интеграция информсистем.

«Более 80% государственных услуг (580 услуг) сейчас оказываются в электронном виде. За счет их автоматизации бумажный документооборот сокращен на 70 млн документов, а срок оказания государственных услуг сократился в среднем в три раза (с 31 до 10 дней). В этом году мы также планируем достичь 90% уровня предоставления госуслуг в электронном виде», — заверил он.

Жумагалиев подчеркнул, что в качестве еще одного механизма построения цифрового государства создается единая платформа интернет-ресурсов государственных органов. В результате создания общей платформы ожидается экономия порядка двух млрд тенге бюджетных средств. Министр отмечает, что в настоящее время к переходу на общую платформу готовы уже 10 госорганов, однако работы предстоит еще много.

Не менее важным направлением является цифровизация земельных отношений. В этом вопросе главная цель, по словам министра, это онлайн-предоставление земельных участков.

«Для оказания услуг создается Единый государственный кадастр. Система объединяет Земельный кадастр, Регистр недвижимости и региональные геопорталы. В I квартале этого года в пилотном режиме начнет действовать онлайн выдача земельных участков в городах Нур-Султан, Алматы, Атырау, Актобе. Тем не менее, другие регионы должны активизировать свою работу в этом направлении. Необходимо интегрировать геопорталы акиматов с единой системой государственного кадастра», — подчеркнул он.

Что касается цифровизации здравоохранения, то здесь проводится большая работа, положительные результаты которой уже имеются.

«На сегодняшний день экономия времени врачей и пациентов составляет 50%. В целом, эффект за счет цифровизации в сфере лекарственных средств составил около 23 млрд тенге. В текущем году планируется обеспечить 100% охват компьютерами поликлиник вплоть до районного уровня. А подключение медицинских учреждений к информационным системам достигнет 93%», — рассказал глава ведомства.

Также есть хорошие достижения в цифровизации финансовой отрасли. В частности, за счет интеграции банковских систем с порталом eGov налоговые платежи увеличились в 1,8 раза. 73% бизнеса обеспечено онлайн кассовыми машинами. А 81% всех таможенных деклараций выдается в течение одной минуты. В результате объем безналичных операций вырос в 2,3 раза и достиг 14,5 трлн тенге. При этом в 2019 году дополнительные поступления в бюджет превысили 448 млрд. тенге.

«С 2020 года бюджетное планирование переводим в безбумажный и открытый вид. Все таможенные документы будут выдаваться через „единое окно“. Кроме того, начнутся работы по обеспечению уплаты НДС по технологии блокчейн. Это облегчит работу бизнеса», — считает он.

Активно ведется работа и в части цифровизации социально-трудовой сферы.

«К примеру, благодаря электронной бирже труда было трудоустроено более 523 тысяч человек. Граждане, никуда не выезжая, могут получить 14 различных видов выплат в проактивном формате. Это очень нужный и удобный способ, особенно для многодетных матерей, пенсионеров. В целом, эффект в социально-трудовой сфере за 2019 год составил около 1,5 млрд тенге. В 2020 году еще шесть услуг начнут оказываться в проактивном формате, а также будет создан портал по переподготовке кадров», — подчеркнул он.

Министерством также начаты работы в сфере искусственного интеллекта, который является международным трендом сегодняшнего дня. Согласно международному опыту, эта технология позволит повысить производительность труда в среднем на 5%.

«Совместно с государственными органами мы будем работать в рамках этого проекта в течение 2020 года, что позволит создать новые экономические модели. Проект Smart Data Ukimet с технологией искусственного интеллекта позволит дать косвенный эффект на сумму более 180 млрд тенге», — уточнил министр.

По его словам, особое внимание в стране уделяется реальному сектору экономики. По направлению «Цифровизация отраслей экономики» суммарный эффект цифровизации топливно-энергетического, промышленного и сельскохозяйственного секторов составил 92,4 млрд тенге. На 200 предприятиях и фермах внедряется более 230 цифровых проектов.

«Проекты Smart City направлены на улучшение качества жизни населения. Совместно с акиматами нами разрабатываются проекты по цифровизации в пяти основных и шести дополнительных направлениях. В этом году, прежде всего, акиматы должны будут завершить сервисы 112 и 109. Кроме того, будем масштабировать и практику электронного билетирования в общественном транспорте», — продолжил Жумагалиев.

В целом, из республиканского бюджета за два года работы было потрачено 35 млрд тенге, отметил он. В то время как экономический эффект от проводимой работы по цифровизации составил около 803 млрд тенге. В инновационную экосистему было привлечено 32,8 млрд тенге. Учитывая смежные отрасли, было создано 120 тысяч рабочих мест. Причем 78 тысяч из них появилось еще в 2019 году.