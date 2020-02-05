На трассах Казахстана установят камеры

Они позволят определить скорость и направление движения авто, а также тип транспортного средства.

На 32 участках трасс Казахстана будут установлены камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Today.kz.

«Это предусмотрено в рамках проекта по устройству и обслуживанию системы взимания платы за проезд по платным дорогам. Всего планируется установить более 600 камер на 11 тысяч километрах автомобильных дорог республиканского значения. Камеры фото- и видеофиксации будут круглосуточно контролировать дорожное движение на трассах страны. В целом, до 2024 года видеооборудование появится на 32 участках дорог республиканского значения», — рассказали в министерстве.

Вычислительные мощности и специальное программное обеспечение позволят в режиме реального времени обрабатывать значительные объемы информации. Так, будут определяться скорость и направление движения авто, тип транспортного средства без использования персональных данных, а также автомобили, движущиеся по обочине и без государственных регистрационных номерных знаков.