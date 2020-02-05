Несколько министерств не выполнили план по цифровизации в РК

В целом, согласно планам профильного ведомства, в 2020 году планируется провести более ста различных интеграций систем государственных органов.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев на заседании правительства рассказал о том, что некоторые государственные органы не завершили плановую интеграцию. В частности, остались не проведенными восемь интеграций — в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, семь — в министерстве обороны, шесть — в министерстве национальной экономики, четыре — в министерстве внутренних дел, две — в министерстве здравоохранения, передает Zakon.kz.

На этот год запланировано более 100 интеграций, планируется продолжить работу по актуализации баз данных, в результате будет задействовано более 40 сервисов для бизнеса.

Глава ведомства напомнил, что в рамках цифровизации необходимо автоматизировать меры государственной поддержки.

«Из 46 мер государственной поддержки было автоматизировано 42. Однако у двух государственных органов не автоматизированы четыре меры. Это министерство национальной экономики и министерство сельского хозяйства. Прошу дать поручение указанным государственным органам завершить работы по автоматизации, и всем государственным органам своевременно провести интеграцию с порталом eGov. Это окажет большую помощь развитию бизнеса», — подчеркнул Жумагалиев.