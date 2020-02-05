Коронавирус может серьезно повлиять на дорожную карту развития технологий

В GlobalData оценили возможные последствия разворачивающейся эпидемии.

Вспышка коронавируса в настоящее время вступает в решающую фазу, и ВОЗ объявила ее глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Хотя экономическое воздействие вспышки будет зависеть от того, как долго она продлится, ее влияние на рынки технологий во всем мире уже начинает выходить на первый план, заявили аналитики GlobalData.

Несколько технологических компаний, в том числе Amazon, Microsoft и Apple, ввели ограничения на поездки в Китай и из Китая, а Google вообще приостановила свою деятельность в континентальном Китае, Гонконге и Тайване. И если временное закрытие офисов в Китае, безусловно, окажет влияние на предложения продуктов и инициативы по развитию, нацеленные на местную аудиторию, закрытие производственных предприятий окажет гораздо большее влияние на выпуск продуктов и дорожную карту этих технологических гигантов.

Большинство из мировых технологических гигантов имеют свои производственные центры в Китае, а ряд устройств, включая компоненты ПК и периферийные устройства, а также потребительские устройства, такие как iPhone, умные динамики Echo, Xbox и PlayStation, производятся в Китае.

Большинство производственных центров для этих устройств все еще работают, по крайней мере, на данный момент. Foxconn, крупный производитель для нескольких технологических компаний, включая Apple, Intel, Microsoft и Sony, настаивает на том, что он не будет корректировать сроки производства или закрывать свои заводы из-за продолжающейся вспышки коронавируса.

Нишант Сингх, глава отдела технологий и телекоммуникаций в GlobalData, говорит: «Производство этих устройств и компонентов осуществляется через сложную цепочку поставок, которая пересекает регион, и, следовательно, длительная вспышка может существенно повлиять на производственные обязательства. Что, в свою очередь, повлияет на план выпуска продукции вендоров. Если производственные циклы будут временно приостановлены, как это произошло с заводом Tesla в Шанхае, последствия могут продлиться до конца 2020 года».

Аналитики отмечают, что хотя рынки технологий в других регионах могут в конечном итоге прийти в норму и восстановиться после вспышки, особенно во второй половине года, ее воздействие будет радикальным для внутреннего рынка технологий в Китае.

Сингх добавляет: «Вспышка окажет значительное влияние на рост внутреннего рынка технологий. Затраты на ИТ в Китае будут подорваны, ожидается, что продажи резко упадут, по крайней мере, в этом квартале. Это повлияет на компании, у которых большая доля рынка в Китае, такие как Apple».

Действительно, Китай является важным рынком для Apple — он входит в пятерку крупнейших поставщиков смартфонов в Китае и получает почти 15% своих доходов от рынка страны. Ожидается, что продажи iPhone внутри Китая будут низкими, по крайней мере, в течение месяца или около того, что определенно повлияет на следующий квартальный доход Apple.

Сингх продолжает: «Это не только рынок персональных компьютеров, который будет затронут в результате вспышки. Ожидается, что предприятия в Китае резко замедлят свои закупки ИТ, особенно капитальные затраты на ИТ, поскольку в 2020 году они столкнутся с истощением производительности из-за вспышки».

Ранее в GlobalData оценили, что рынок корпоративных продуктов и услуг ИКТ в Китае будет расти с совокупным ежегодным темпом роста в 7,9% в период между 2019 и 2023 годами. Вспышка, скорее всего, сократит около 2% этого роста, поскольку в этом квартале расходы будут ограничены.

Однако основной удар будут нести технологические гиганты, базирующиеся в Китае, такие как Huawei, ZTE, и производители устройств, такие как Xiaomi Corp., Oppo и др. Эти компании также имеют свои центры исследований и разработок в Китае, и снижение производительности будет ослаблять темпы, которые эти компании начали набирать. Например, компания Huawei только что смогла обойти Apple, став вторым по величине производителем смартфонов в мире, а также сумела избежать полного запрета на свое оборудование для сетей 5G в ЕС.