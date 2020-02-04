Эффект от Цифрового Казахстана составил 585 млрд тенге за 2019 год

Пять государственных органов, в которых были назначены цифровые вице-министры, отчитались об итогах цифровизации за 2019 год.

Наибольший экономический эффект был достигнут за счет цифровых проектов минфина. Благодаря автоматизации процессов таможенного декларирования, ввода онлайн ККМ, электронных счетов фактур и внедрения системы управления рисками в бюджет поступило 448,65 млрд тенге, передает Strategy2050.kz.

По словам вице-министра финансов Руслана Енсебаева, это реальные деньги, которые поступили в бюджет за счет экономии, возврата налогов и т. д., но кроме этого важно учитывать еще и косвенный эффект.

«За счет упрощения процедур и сокращения документооборота, бизнес и госучреждения сэкономили еще более 433,1 млрд тенге. Это мы называем „косвенным экономическим эффектом“. Представьте, раньше декларации оформлялись в течение нескольких дней, а ведь это „простой“ для бизнеса и потеря дохода. Сейчас этого нет, и 81% таможенных деклараций обрабатывается автоматически», — пояснил Енсебаев.

Проведенная работа по оптимизации и автоматизации госуслуг также принесла ощутимый эффект. Как отметил вице-министр цифрового развития Аблайхан Оспанов, за счет объединения услуг, перевода их в проактивный формат, сокращения документов, запуска нового мобильного приложения, процесс получения госуслуг значительно упростился.

«Государственные услуги стало получать проще и быстрее. Если посчитать экономию бумаги, картриджей, экономию времени, которое затрачивалось на оказание этих услуг и т. д., то косвенный экономический эффект от этих мер составил не менее 8,4 млрд тенге», — отметил Оспанов.

Запуск Национальной образовательной базы данных в Минобразования также позволил сэкономить 700 млн. По словам вице-министра Рустема Бигари, эти деньги уходили, в основном, на бумагу для печати отчетов и статистики по образованию с регионов. Помимо этого, за счет исключения журналов и перевода в е-формат других документов строгой отчетности, сэкономлено 2 млрд тенге за 2 года.

«С 1 февраля этого года мы полностью переходим на безбумажную отчетность с регионами, поэтому экономический эффект еще увеличится», — добавил Бигари.

Экономический эффект от цифровых проектов Минтруда, в свою очередь, оценивается более 2,1 млрд тенге. По словам вице-министра ведомства Наримана Мукушева, этот эффект складывается за счет перехода на электронную биржу труда, запуска единой системы е-договоров, переход в «проактив» и т. д.

«К примеру, раньше в центрах занятости по всей стране были люди, которые сутками вбивали в базу талмуды с вакансиями, квалтребованиями и т. д. Сейчас все это происходит в онлайн-режиме на Enbek.kz. Только за счет этого проекта мы получили более 1,6 млрд экономического эффекта, автоматизировав процессы», — пояснил Мукушев.

В министерстве здравоохранения, в свою очередь, в 2019 году за счет цифровизации сэкономили более 23 млрд тенге. По словам вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, экономия произошла за счет автоматизации процесса закупа лекарственных препаратов.

Напомним — в 2019 году из государственного бюджета на реализацию госпрограммы «Цифровой Казахстан» было выделено 18,98 млрд тенге. За два года реализации госпрограммы экономический эффект составил 802,5 млрд тенге без учета косвенного эффекта.