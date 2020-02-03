В Казахстане выявлено более 21 тысячи инцидентов ИБ в 2019 году

К 2021 году глобальный ущерб от киберпреступности достигнет 6 трлн долларов.

В 2019 году в Казахстане было выявлено более 21 тыс. инцидентов по нарушению информационной безопасности. По данным KZ-Cert, наиболее распространенными случаями кибератак являются ботнеты (17,7 тыс. инцидентов), на втором месте — фишинг (883 случая). Также распространены такие инциденты, как вредоносное программное обеспечение, взломы на интернет-ресурсах, отказ в обслуживании (DDoS-атаки) и т. д., передает Finprom.kz.

Согласно информации Cybersecurity Ventures, в 2019 году атаки хакеров во всем мире происходили каждые 14 секунд, а к 2021 году их частота возрастет до каждой 11 секунды. Также прогнозируется, что к 2021 году глобальный ущерб от киберпреступности достигнет 6 трлн долл. США.

За прошедшие несколько лет в Казахстане были выработаны базовые концептуальные подходы к развитию сферы кибербезопасности. Одним из значимых событий является утверждение концепции «Киберщит Казахстана». Цели концепции — достижение и поддержание уровня защищенности электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз.

Ожидаемые результаты от реализации концепции к 2022 году:

— повышение осведомленности об угрозах информационной безопасности на 20% к базовому периоду 2018 года;

— количество переподготовленных специалистов в сфере информационной безопасности в 2022 году должно составить 800 человек;

— увеличение доли отечественных программных продуктов в сфере информатизации и связи, используемых в государственном и квазигосударственном секторах, в 2022 году на 50% к базовому периоду 2017 года;

— доля ИС госорганов и негосударственных ИС, интегрируемых с государственными информационными системами критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, подключенных к центрам мониторинга информационной безопасности в 2021 году должно составить 80%, к 2022 году — 100%.