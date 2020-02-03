В ЕЭК назначен новый министр по внутренним рынкам, информатизации и ИКТ

Гегам Варданян сменит в этой должности Карине Минасян.

С 1 февраля 2020 года к работе приступает новый член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии — Гегам Левонович Варданян. Решение о назначении этого представителя Республики Армения приняли руководители стран Евразийского экономического союза 20 декабря 2019 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

«Цифровизация и развитие внутренних рынков являются одним из ключевых драйверов роста экономик стран-членов ЕАЭС. Реализация цифровых проектов ускорит переход к новому технологическому укладу и создаст еще более благоприятную среду для развития интеграционных процессов внутри Союза. Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться существенного прогресса в вопросе снятия барьеров и ускорить процесс цифровизации стран ЕАЭС», — отметил Гегам Варданян.

Гегам Варданян окончил факультет прикладной математики и информатики Российско-армянского (Славянского) университета. Новый министр ЕЭК имеет опыт работы в органах государственной власти. В последнее время Гегам Варданян работал заместителем министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения, а до этого занимал пост заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий. За его плечами — большой опыт работы в крупных международных компаниях. Более десяти лет он занимал руководящие позиции в National Instruments. Также Гегам Варданян руководил направлением по развитию бизнеса ведущей армянской компании YEA Engineering.