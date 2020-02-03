Казахстан уходит от наличных

Безналичные платежи через интернет и мобильные телефоны составили почти 10 триллионов тенге за год.

Оборот по платежным карточкам казахстанских и иностранных эмитентов на территории РК в декабре 2019 года составил 3,5 трлн тг., что на 20,3% больше, чем в ноябре этого же года. При этом, как отмечает Ranking.kz, уже 4-й месяц подряд более половины объема приходится на безналичные платежи, которые, продолжая увеличивать долю, в декабре 2019 года составили 55,2%, или 1,9 трлн тг. Для сравнения: в сентябре 2019 года, когда безнал впервые опередил по объему выдачу наличных, его доля составляла 51,7%.

В целом за весь 2019 год объем безналичных платежей на территории РК достиг 13,3 трлн тг., был отмечен рост за год в 2,4 раза. Доля от оборота выросла с 29,2% до 45,5%. За этот же период объем выданной наличности на территории РК с использованием платежных карточек вырос лишь на 20% и составил 15,9 трлн тг.

От всего объема безналичных платежей в 2019 году почти 10 трлн тг. пришлось на интернет и мобильные телефоны — в 3,4 раза больше, чем в 2018 году. Доля сегмента выросла с 52,1% до 72,6%. На POS-терминалы приходится 26% от всего объема, что составляет 3,5 трлн тг. — на 47,4% больше, чем за январь–декабрь 2018 года. На прочие инструменты проведения безналичных платежей (банкоматы, банковские киоски и др.) пришлось лишь 1,5%, объем сократился на 29,7%, до 195,2 млрд тг.

Среди регионов РК объем безналичных платежей с использованием платежных карт казахстанских и иностранных эмитентов сократился лишь в Акмолинской области (на 10,4%, до 132,6 млрд тг.). По годовому росту объема лидирует Кызылординская область (увеличение в 5,2 раза, до 159,1 млрд тг.), следом идут Жамбылская (в 4,5 раза) и Алматинская (в 3,8 раза) области. Более половины всего объема безналичных платежей приходится на Алматы (7,3 трлн тг., рост за год в 2,1 раза). Среди лидеров находится и Нур-Султан (1,7 трлн тг., рост в 3,6 раза).