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До 100 компаний РК к 2020 году будут торговать на Alibaba

Аскар Мамин провел встречи с зарубежными экспертами в области инноваций и цифровизации

Они прибыли в Алматы для участия в форуме «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики».

31 января 2020 10:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречи с представителями зарубежных деловых, правительственных и экспертных кругов в области цифровизации и инноваций, передает Pm.kz.

На встрече с директором по трансформации правительства  «Amazon Web Services» Л. Максвеллом глава правительства призвал руководство компании к развитию сотрудничества по подготовке кадров с Astana IT University, а также реализации проектов на базе Astana IT Hub.

В ходе переговоров с директором Государственной цифровой службы Великобритании К. Фергюсоном рассмотрены вопросы обмена опытом по цифровизации сферы оказания государственных услуг, налоговой системы, интеграции информационных систем государственных органов, а также подготовки и повышения квалификации IT-специалистов.

На встрече со старшим советником по инновациям Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) К. Фабианом обсуждены перспективы открытия в Казахстане регионального хаба ЮНИСЕФ по реализации инициативы GIGA, направленной на обеспечение среднеобразовательных школ высокоскоростным доступом к интернету и развитию инновационных стартапов.