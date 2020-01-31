Эффект от цифровизации минфина составил 881 млрд тенге

Руслан Енсебаев, вице-министр Министерства финансов РК, рассказал о результатах, которых удалось добиться министерству благодаря цифровой трансформации.

По его словам, цифровизация за последние годы стала одним из действенных инструментов по снижению доли теневой экономики и повышению собираемости налогов.

«Сегодня мы уже можем видеть реальные и ощутимые результаты выбранного руководством страны три года назад курса на цифровую трансформацию. Государственная программа „Цифровой Казахстан“ стала драйвером этих изменений», — отметил вице-министр.

В 2019 году общий эффект от цифровизации деятельности Минфина составил 881,75 млрд тенге, из них — 448,65 млрд тенге в виде поступлений в бюджет за счет внедрения и реализации таких проектов, как ИС «АСТАНА-1», ИС «ЭСФ», Онлайн-ККМ, ИС «Маркировка товаров», Интегрированная база данных, ИС «Система управления рисками», АИИС «Электронные государственные закупки». Косвенный эффект бизнеса и экономии государственных учреждений достиг 433,1 млрд тенге. Для сравнения, в 2018 году общий эффект от цифровизации составил 482,96 млрд тенге, из которых 94,96 млрд тенге — в виде поступлений в бюджет и 388 млрд тенге — в виде косвенного эффекта бизнеса и экономии государственных учреждений.

«В рамках госпрограммы „Цифровой Казахстан“ большое внимание уделяется поддержке МСБ и созданию благоприятных условий для малого и среднего бизнеса. Бизнес-процессы государственных закупок автоматизированы на 100%, вследствие чего в среднем в два раза увеличилось количество участников на один лот. В целом за счет повышения конкуренции в сфере государственных закупок достигнута экономия средств в размере 361,4 млрд тенге», — рассказал Руслан Енсебаев.

Министерством продолжается работа по внедрению системы прослеживаемости товаров посредством развития и интеграции комплекса информационных систем. Так, информационная система «АСТАНА-1» сократила сроки выпуска таможенных деклараций с нескольких дней и часов до одной минуты (ранее это время составляло в среднем 24 часа) и обработала 1,3 млн деклараций в автоматическом режиме. В данном режиме выпускается 81% таможенных деклараций. Экономия участников внешнеэкономической деятельности за счет исключения бумажного документооборота и автоматизации таможенных процедур составила 71,6 млрд тенге.

Кроме того, реализована система онлайн контрольно-кассовых машин. На сегодняшний день используется более 570 тыс. контрольно-кассовых машин в режиме онлайн. Система «Электронные счета-фактуры» также позволяет улучшить условия ведения торговли для бизнеса и снизить уровень теневой экономики. С 1 января 2019 года все плательщики НДС используют ЭСФ, и за период выставлено 314,2 млн. электронных счетов-фактур.

В целях упрощения уплаты местных налогов проведена интеграция баз данных государственных органов с порталом электронного правительства и системами Kaspi.kz, АО «Народный банк Казахстана» и других БВУ. Так, например, в результате интеграции с Kaspi.kz к сентябрю 2019 года налоговые платежи увеличились в 2,5 раза (1,87 млн. платежей с общей суммой 18 млрд тенге), по сравнению с уровнем 2018 года (700 тыс. платежей на 10,1 млрд тенге).

«Безусловно, такие результаты являются свидетельством того, что мы находимся на верном пути, а также — стимулом для дальнейшего совершенствования и развития наших информационных систем и сервисов», — подытожил спикер.