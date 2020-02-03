Жители Туркменистана вынуждены совершать онлайн-покупки «в обход»

В Ашхабаде все более популярны услуги посредников, имеющих зарубежные банковские карты или российские онлайн-кошельки.

Жители Туркменистана, часто совершающие покупки в зарубежных интернет-магазинах, не могут полноценно пользоваться своими банковскими картами Visa и Mastercard. Пока в стране говорят о внедрении новых технологий в сферу банковских услуг, люди ищут знакомых с картами банков Турции и Эмиратов для осуществления покупок на AliExpress, передает Centralasia.media.

При недоразвитой собственной системе международных платежей в Ашхабаде обретают популярность услуги посредников, имеющих зарубежные банковские карты или российские онлайн-кошельки WebMoney, Яндекс-деньги и Qiwi. За определенный процент или фиксированную сумму они помогут приобрести в интернете любой товар. Клиенты рассчитываются с ними наличными, в манатах или долларах. Например, за товар на сумму в 50 долларов владелец онлайн-кошелька берет 52-55 долларов, либо считает каждый потраченный доллар не по 19 манатов (это рыночный курс), а по 20 или 21. Имея на руках международные платежные средства, в Туркменистане от этих карт толку нет, говорят источники. Людям приходится обращаться к посредникам, переплачивая за товар приличную сумму.

Нарекания у жителей вызывает и работа национальной почтовой компании «Туркменпочта». Заказы из-за заграницы доходят не в полном объеме, например, из шести пакетов от AliExpress на руки люди получают только четыре. Остальные посылки теряются, либо могут месяцами лежать на складах почты.

«Продавцы из AliExpress почти всегда возвращают деньги, но частые случаи утери бандеролей на туркменской почте сказываются на цене доставки в Туркменистан — порой она превышает стоимость самого товара», — сообщают источники.

Кроме того, банки Туркменистана зачастую вводят ограничения на снятие денег или совершение покупок за рубежом, требуя подтверждение пребывания за границей в момент осуществления транзакции. Если штампы в паспорте отсутствуют, то карта пользователя блокируется.