Цифровая трансформация: перспективы развития в ключевых отраслях

Schneider Electric поделилась результатами исследования, посвященного тонкостям цифровой трансформации в России и СНГ.

Эксперты Schneider Electric рассказали об уровне цифровизации в основных сегментах экономики в исследовании, проведенном совместно с ЦСП «Платформа». В рамках исследования были выделены основные факторы (как положительные, так и отрицательные), оказывающие влияние на развитие Интернета вещей в различных отраслях экономики.

Сегодня рынок промышленного интернета вещей активно развивается, аналитики PwC прогнозируют, что к 2020 году к сети будет подключено уже 50 млрд устройств. Россия также следует общему тренду на цифровизацию. Новые технологии, такие, как промышленный Интернет вещей и Big Data, играют для различных сегментов экономики ключевую роль, и все больше предприятий осознают необходимость их внедрения. Однако глобально рынок цифровых технологий в России только формируется, и эксперты отмечают некритичное отставание от мировых лидеров на 5-10 лет по внедрению решений на базе промышленного Интернета вещей.

Основные причины отставания кроются в жестком регулировании, длительном времени принятия нормативов, недостатке отечественных IIoT-решений и в консервативном подходе игроков к ведению бизнеса. Несмотря на общее отставание, эксперты считают, что некоторые российские отрасли экономики не уступают странам-лидерам по развитию цифровых технологий. К таким отраслям относятся, например, финансово-банковская сфера, телекоммуникации, информационные технологии.

«Внедрение новых технологий не происходит равномерно: какие-то отрасли более подвержены, а какие-то — например, электроэнергетика — непросты для цифровизации. Необходимость цифровой трансформации уже не вызывает серьезных дискуссий. При этом драйверами выступают преимущественно крупные предприятия, которые меньше подвержены сдерживающим факторам — таким, как нехватка финансов, неспособность привлечь квалифицированный персонал и обеспечить компетентный менеджмент. Тем не менее, внедрение решений, пусть и не очень быстро, но происходит. Однако уже сейчас мы можем заключить, что будущее для всех сегментов бизнеса — за цифровизацией, Интернетом вещей и внедрением новых технологий, — заявили авторы исследования.