Как казахстанцам защитить электронную цифровую подпись

Электронная цифровая подпись позволяет казахстанцам получать государственные услуги через портал, не посещая ЦОНы, и дает доступ к личным данным гражданина.

Председатель госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева поделилась своими рекомендациями по хранению и правилам пользования электронно-цифровой подписью. Согласно статистике госкорпорации, самой популярной услугой в Казахстане признана услуга по выдаче электронно-цифровой подписи. В 2019 году в центрах обслуживания населения ее получили около 8 миллионов раз. Это превышает количество выданных ЭЦП в предыдущем 2018 году на 1,8 миллиона, передает Sputnik.

Однако многие казахстанцы воспринимают ЭЦП как одноразовый ключ, констатирует Асемгуль Балташева: «К сожалению, некоторые граждане вспоминают об ЭЦП, лишь когда необходимо получить электронные госуслуги. После их получения они забывают, куда и как сохранили ЭЦП, ее пароль. Когда появляется необходимость в следующей госуслуге, им приходится заново получать ЭЦП».

Правительство для граждан напоминает, что владельцам ЭЦП следует принимать меры для защиты принадлежащего им ключа.

«Во-первых, надо сохранить ЭЦП в личную папку. Во-вторых, установить пароль, который будет отличаться от стандартного, присваемого в ЦОНе. В третьих, не передавать свои ключи третьим лицам», — советует Асемгуль Балташева.

Казахстанцы также могут настроить уведомление об истечении срока действия на почту или телефон. Посмотреть срок действия ЭЦП можно в обновленной версии мобильного приложения eGov Mobile. Это позволит гражданам продлить срок действия ЭЦП в личном кабинете, не посещая ЦОНы. Кроме того, казахстанцы имеют возможность получения электронных госуслуг без ЭЦП — через одноразовый SMS-пароль, приложение eGov Моbile и телеграм-бот EgovKzBot 2.0.