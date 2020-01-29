Программу развития национальных платежных систем разработают в Казахстане

Национальная платежная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон.

На заседании правительства глава Национального банка РК Ерболат Досаев сообщил, что до осени 2020 года разработают программу развития национальной платежной системы. Как отметил Досаев, вопросы борьбы с теневой экономикой и повышение доли безналичных расчетов являются одной из основных приоритетных задач Нацбанка, передает Liter.kz.

«В связи с этим для достижения поставленных целей Нацбанк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и правительством до 1 октября 2020 года разработает программу развития национальной платежной системы», — сказал он.

По словам председателя Нацбанка, национальная платежная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон.