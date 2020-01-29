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До 100 компаний РК к 2020 году будут торговать на Alibaba

Программу развития национальных платежных систем разработают в Казахстане

Национальная платежная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон.

29 января 2020 07:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

На заседании правительства глава Национального банка РК Ерболат Досаев сообщил, что до осени 2020 года разработают программу развития национальной платежной системы. Как отметил Досаев, вопросы борьбы с теневой экономикой и повышение доли безналичных расчетов являются одной из основных приоритетных задач Нацбанка, передает Liter.kz.

«В связи с этим для достижения поставленных целей Нацбанк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и правительством до 1 октября 2020 года разработает программу развития национальной платежной системы», — сказал он.

По словам председателя Нацбанка, национальная платежная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон.