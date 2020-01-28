Казахстан отрегулирует интернет-телевидение

Кроме того, планируется принять национальный план развития сферы информации на 2020-2023 годы.

В текущем году продолжится разработка мер по регулированию деятельности средств массовой информации. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает «Курсив».

«Начнется разработка норм по регулированию интернет-телевидения. В прошлом году министерством разработан законопроект, направленный на совершенствование законодательства в области СМИ, а также доступа к информации. Он предусматривает широкий спектр мер. Среди них отдельно можно выделить: внедрение НДС по „нулевой“ ставке для печатных изданий, снятие запрета на рекламу товарного знака и названия слабоалкогольной продукции, произведенного на территории Республики Казахстан», — сказал он на расширенном заседании коллегии министерства 27 января.

В рамках внедрения концепции «Слышащего государства» МИОР планирует наладить системный мониторинг и анализ работы каналов обратной связи с населением. Во всех государственных органах планируется определить подразделения по работе с населением, которые должны находиться в прямом подчинении первому руководителю. Также планируется обеспечить проактивность информационной деятельности государственных органов и внедрить новые критерии оценки эффективности взаимодействия госорганов со СМИ.

«Будет продолжена работа по проведению онлайн-трансляций заседаний государственных органов, а также заседаний рабочих групп по законопроектам и общественных советов», — сказал Абаев.

В рамках документа будет проведена работа по повышению конкурентоспособности казахстанских СМИ.

«Многие меры находятся на стадии проработки, но их контуры, я думаю, уже сейчас можно огласить. Во-первых, мы совершенствуем государственную информационную политику. Для этого будут пересмотрены механизмы государственного информационного заказа. Мы будем стремиться к качеству, а не количеству за счет внедрения рыночных тарифов», — отметил министр.

По его словам, государство будет субсидировать мультимедийный контент, который пользуется реальным спросом у населения, его продвижение в сети интернет, а не просто «количество опубликованного текста».

Также МИОР намерен оказать поддержку коммерческим телеканалам и радиостанциям занять свою нишу в цифровом эфирном вещании. Министерство разработает свою систему медиазамеров аудитории теле-, радиоканалов и интернет-ресурсов для оценки эффективности исполнения госинформзаказа на 2021 год.