Проект стартовал в столице в прошлом году.

Еще в пяти городах Кыргызстана начнется электронная запись в школу. К проекту подключили Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кию, Кара-Балту и Токмок. Электронная регистрация начнется 15 февраля. Желающим записать ребенка необходимо заполнить форму на сайте и прикрепить все необходимые документы, передает Sputnik со ссылкой на Министерство образования и науки КР.

Проект «Электронная запись в школу» стартовал в Бишкеке в 2019 году. На сегодня зарегистрировано 19 126 детей. Минобрнауки утверждает, что проект помогает бороться с коррупцией.