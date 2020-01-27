Аккаунт акимата Нур-Султана в Instagram взломали

Городские власти вынуждены были завести новую страничку в социальной сети.

Аккаунт акимата Нур-Султана в Instagram взломан, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В связи с тем, что официальный аккаунт акимата Нур-Султана в Instagram @akimat_nur_sultan взломали еще в начале недели, создана новая страница. Официальные новости теперь будем выкладывать на @akimat_nursultan», — говорится в официальном сообщении.