88% компаний в странах СНГ столкнулись с киберугрозами

Международная антивирусная компания ESET провела исследование о состоянии информационной безопасности в странах СНГ.

По результатам исследования выяснилось, что с различными киберугрозами столкнулись 88% компаний. Среди внешних киберугроз лидирует спам — в мультивариативном опросе его выбрали 73% респондентов. При этом чаще всего жертвами спама становились компании Беларуси (83%).

От вредоносного ПО пострадали 64% предприятий СНГ. Данный показатель говорит о том, что на сегодняшний день компании по-прежнему уделяют недостаточно внимания антивирусной защите, считают эксперты.

Довольно серьезную опасность в настоящее время представляет корпоративный фишинг. По данным ESET от этой разновидности угроз пострадали 16% компаний в СНГ. Наиболее высокий показатель по СНГ — в Армении, где от корпоративного фишинга пострадали 39% компаний. Распространенной внутренней угрозой в компаниях в СНГ стали и утечки данных (7% респондентов сообщили о намеренных утечках и 23% — о случайных). В Казахстане с утечками столкнулись 49% опрошенных.

Между тем, самым популярным средством обеспечения информационной безопасности среди компаний СНГ являются антивирусные решения — их отметили 97% респондентов). 62% следят за использованием и обновлением ПО, 44% обеспечивают контроль внешних носителей, 12% обращаются к сторонним компаниям для аудита IT-безопасности компании. Аналитики отмечают, что передача полномочий по обеспечению информационной безопасности на аутсорс — один из трендов 2020 года.

C целью усиления информационной безопасности 55% компаний планируют выделить бюджет на покупку и продление ПО. 24% респондентов считают необходимым вложить средства в обучение сотрудников, поскольку человеческий фактор в большинстве случаев играет решающую роль (особенно, когда речь идет о фишинге, социальной инженерии, случайных утечках информации).

Примечательно, что более половины респондентов из Узбекистана (53%) сообщили, что их предприятия не имеют бюджета на информационную безопасность. В Азербайджане такой бюджет отсутствует у 37%. В среднем по СНГ данный показатель составил 32%. С этим может быть связано то, что 9% опрошенных считают состояние информационной безопасности неудовлетворительным.