МВД запустило информационный портал

Ежедневное взаимодействие и обратная связь с населением позволит повысить эффективность работы по обеспечению спокойствия и безопасности граждан.

Министерство внутренних дел РК запускает собственный информационный портал Polisia.kz, на котором размещается оперативная информация о событиях, происшествиях и фактах, передает Strategy2050.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан К. К. Токаева по переходу к концепции „слышащего государства“ Министерство внутренних дел продолжает работу по построению эффективного диалога с населением. В огромном потоке информации важное значение имеет ее достоверность. Именно поэтому для населения и СМИ МВД запускает собственный информационный портал», — заявили в МВД.

Кроме прочего, на портале будет публиковаться ежедневная сводка преступлений, а также разъяснения и комментарии по актуальным темам и интересующим граждан вопросам. Также там можно найти полезную справочную информацию о деятельности органов внутренних дел либо запросить ее в специальной рубрике «Вопрос-Ответ».

Очевидцы различных происшествий и правонарушений смогут направить зафиксированные фото и видеоматериалы в рубрику «Я — очевидец». Каждый случай будет изучаться полицейскими для принятия соответствующих мер.

«Задача полиции сегодня — не просто слышать, но и соответствовать запросам наших граждан и новым реалиям. Ежедневное взаимодействие и обратная связь с населением позволит нам повысить эффективность нашей работы по обеспечению спокойствия и безопасности граждан и завоевать их доверие», — подчеркнул министр Ерлан Тургумбаев и поручил всем службам и региональным подразделениям МВД обеспечить оперативное информирование населения посредством нового ресурса ведомства.