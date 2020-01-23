В Казахстане составили рейтинг «умных» городов

Его возглавил Нур-Султан.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК оценило работу по цифровизации, проводимую регионами, представив «Внутренний рейтинг РК по „умным“ городам». Первое место в рейтинге занял Нур-Султан, на втором месте оказался Алматы, а замыкает тройку цифровых лидеров страны — Уральск. Последнее 17-е место в рейтинге занял Актау.

В исследовании приняли участие 14 областных центров и три города республиканского значения. Оценка проводилась на основе эталонного стандарта «умных» городов, включающего 80 показателей по 11 различным направлениям. Они касаются цифровых инициатив в здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспорте, экологии, социальной сфере и др.

При составлении рейтинга обращалось внимание на автоматизацию государственных услуг акиматов, наличие в домах «умных» счетчиков, количество зарегистрированных стартапов, внедрение интеллектуальных транспортных систем, доступность приложений для мониторинга общественного транспорта и т. д.

По словам вице-министра Аблайхана Оспанова, этот рейтинг призван повысить цифровую активность регионов: «Государственная программа „Цифровой Казахстан“ была принята два года назад. За это время в регионах реализовано множество цифровых проектов. Конечно, какие-то акиматы были более активны в этом направлении, какие-то менее. Поэтому для того, чтобы показать общую картину, мы и составили этот рейтинг. Думаю, он станет хорошим стимулом для повышения цифровой активности».

Ожидается, что теперь рейтинг будет составляться ежегодно.