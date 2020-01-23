Автоматизация госуслуг сэкономила свыше 8,4 млрд тенге

Уровень цифровой грамотности населения РК достиг 79,6%.

Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития цифровой экономики и инноваций. Об итогах реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» в 2019 году, а также вопросах научно-технического и инновационного развития страны доложил главе правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает Caravan.kz.

«Мероприятия по цифровизации принесли экономический эффект в размере 714,3 млрд тенге, привлечено 32,8 млрд тенге в инновационную экосистему и создано 50 тысяч рабочих мест», — заявлено на совещании.

В 2019 году на реализацию госпрограммы «Цифровой Казахстан» выделялось 18,7 млрд тенге из республиканского бюджета и 993 млн тенге — из местных бюджетов. Компании и организации инвестировали свыше 9 млрд тенге собственных средств.

«Уровень цифровой грамотности населения достиг 79,6%. Широкополосным доступом к сети интернет обеспечены 117 городов и 3324 сел с населением 250 и более человек. Автоматизация государственных услуг позволила сократить бумажный документооборот на 70,8 млн документов и сэкономить свыше 8,4 млрд тенге. Эффект от цифровизации финансовой сферы, налогового и таможенного администрирования составил 361 млрд тенге», — сообщил Аскар Жумагалиев.

В 2019 году в отечественные стартап-проекты привлечено 18,8 млрд тенге инвестиций, на базе Astana Hub выпущен 91 стартап-проект.

Участники совещания обсудили приоритетные кластеры для развития инновационной среды, меры по поддержке технологического предпринимательства, институционального развития рынка венчурного капитала, а также повышения уровня коммерциализации научно-технической деятельности.