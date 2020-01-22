Более триллиона евро потратят потребители на технику и электронику в 2020 году

В GfK опубликовали данные прогноза по продажам на глобальном рынке бытовой техники и электроники.

Аналитики ожидают, что в 2020 году глобальные потребители потратят порядка 1,05 триллиона евро на бытовую технику и электронику, что в стоимостном выражении на 2,5% больше, чем в 2019 году. Драйверами роста станут телеком-сектор (+3% в денежном выражении) и крупная бытовая техника (+2%). Самым быстрорастущим сектором в глобальном масштабе станет малая бытовая техника (+8%). Продажи в секторах IT, офисная техника и потребительская электроника (аудио-, фото-, видеотовары) останутся почти без изменений по сравнению с прошлым годом.

В 2020 году покупатели техники и электроники больше всего потратят на телеком-товары. В 2019 году на эти покупки пришлось 43% оборота глобального рынка БТиЭ, а в 2020 году сумма составит 454 миллиарда евро. На втором месте — крупная бытовая техника, глобальные продажи в сегменте вырастут до 187 миллиардов евро. Сектор потребительской электроники заработает 146 миллиардов евро (14% потребительских затрат). Восходящая звезда рынка техники и товаров длительного пользования — сектор малой бытовой техники. В 2020 сектор вырастет на 8%, его доля составит более 9% в обороте продаж техники и электроники, а глобальный оборот может достичь 97 миллиардов евро. Более 15% глобальных потребительских затрат на технику и электронику придется на сектор IT и офисного оборудования.

«Мы предполагаем, что благодаря распространению 5G телеком-сектор вернется к росту. Да так, что спрос на смартфоны — главный вклад здесь ожидается от Китая и развивающихся стран Азии — окажет позитивное влияние не только на телеком-сектор, но и весь глобальный рынок потребительских технологий. Ключевыми факторами выбора товаров в этом году остаются инновационность, производительность и премиальность, которые обеспечивают качественный пользовательский опыт. Кроме этого, потребители сегодня хотят инвестировать в удобство, здоровый образ жизни/ wellness. Это поддержит высокую динамику спроса на малую бытовую технику как на развитых, так и на развивающихся рынках», — пояснил Павлин Лазаров, ведущий эксперт GfK SE по глобальному рынку бытовой техники и электроники.

Высокая производительность, инновационность, премиальность, а также выдающийся дизайн продукта, — ключевые составляющие качественного пользовательского опыта при взаимодействии с технологическими товарами. Эти тренды проявляются, в частности, в виде растущего спроса на OLED телевизоры (рост +19% в стоимостном выражении), игровые ноутбуки (+15%) и беспроводные ручные пылесосы (+23%). В телекоме почти три четвери продаж (73% продаж в первые девять месяцев 2019 года) сделали смартфоны с экранами 6 и более дюймов. 26% продаж пришлось на смартфоны с камерами 20 и более мегапикселей. В GfK считают, что эти примеры подтверждают значимость инновационных функций, способных обеспечить преимущества при взаимодействии с контентом посредством устройства.

Значимая составляющая rich experience — простота использования и простота для жизни. 46% респондентов глобального исследования GfK Consumer Life 2019 говорят, что им нужна техника, способная сделать их жизнь проще. Запрос на простоту отражается в устойчивом росте на роботы-пылесосы (+18% роста в стоимостном выражении) и стиральные машины с сушкой (+29% в стоимостном выражении). Другой пример уверенно растущей категории, объединяющей в себе одновременно простоту и высокую функциональность — смарт-часы (+48% в стоимостном выражении).