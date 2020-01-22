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До 100 компаний РК к 2020 году будут торговать на Alibaba

Мобильные операторы необоснованно сокращали период списания абонентской платы

Им направлены уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения конкурентного законодательства.

22 января 2020 12:17, Profit.kz
Рубрики: Связь, Общество

В Комитете по защите и развитию конкуренции заявили, что действия операторов сотовой связи по уменьшению периода времени, за который суммируется стоимость полученных услуг, содержат признаки «злоупотребления доминирующим положением путем нарушения прав неограниченного круга потребителей». В связи с этим, в соответствии с требованиями статьи 199 Предпринимательского кодекса РК, операторам были направлены уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения конкурентного законодательства.

Как подчеркнули в Комитете, неисполнение уведомления будет являться основанием для назначения расследования.