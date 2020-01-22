Умные светофоры появятся в Алматы

Новую систему внедрят в мегаполисе в этом году.

Чтобы избавить Алматы от автомобильных пробок, в городе перенастроят светофоры. О новшестве сообщили в управлении городской мобильности, где сейчас разрабатывают новые правила в рамках закона «Об особом статусе города». Новую систему в мегаполисе внедрят в этом году. В частности, модернизируют 93 светофора из 450 имеющихся. До 2022 года специалисты планируют оснастить все устройства, регулирующие дорожное движение, интеллектуальной транспортной системой, передает Caravan.kz.

«Умные светофоры будут самостоятельно регулировать дорожное движение. Сейчас светофорные объекты настроены на фазы 20-30 секунд, и независимо от наличия транспортных средств он будет гореть. А умные светофоры на основе специальных датчиков будут определять поток движения, направление, скорость. По результатах этих данных светофоры будут сами адаптироваться и регулировать движение в определенном направлении», — сообщил замруководителя управления городской мобильности Канат Байгоныров.