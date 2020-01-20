Wargaming подверглась одной из крупнейших DDoS-атак

В настоящий момент разработчики пытаются решить проблему.

Игровые сервера популярной игры World of Tanks подвергались массированной DDoS-атаке, из-за чего вот уже несколько дней у пользователей возникают проблемы со входом в игру, а также наблюдаются «лаги». Более того, компания была вынуждена отменить все регулярные турниры в WOT, запланированные на 17 января. Информацию об атаке подтвердили представители Wargaming на своем официальном сайте.

«Несколько дней назад на серверах World of Tanks начались технические проблемы: появились трудности при входе в игру, а также периодические проблемы в самом игровом клиенте: лаги, зависания, „вылеты“ и ошибки иного характера. Причина неполадок — продолжительная DDoS-атака на наши серверы. Проблемы особенно заметны в вечернее время, когда возрастает нагрузка на серверы в связи с большой пользовательской активностью. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы противостоять DDoS-атаке и наладить стабильную работу игры», — говорится в сообщении.

О какой-либо компенсации игрокам пока не сообщается.