У кыргызстанцев в смартфонах появятся паспорт и другие документы

Планируется, что воспользоваться электронным удостоверением личности можно будет уже с апреля этого года.

В смартфонах кыргызстанцев появятся виртуальные паспорта, что облегчит процесс получения гражданами государственных услуг. Об этом сообщила пресс-служба ГП «Инфоком» при Государственной регистрационной службе. Аналитики презентовали проект под названием «Санарип ID». Электронный паспорт в смартфоне позволит получать электронные госуслуги, записываться онлайн в поликлиники и школы, а также пользоваться интернет-банкингом без личного посещения, передает Sputnik.

«При этом обеспечивается высокая безопасность данных, так как в смартфоне они не будут храниться, все будет работать через облачную электронную подпись», — обещают специалисты предприятия.

Предварительный срок запуска — апрель 2020 года. Планируется запустить мобильное приложение по всем услугам ГРС. Расширение спектра услуг будет поэтапным. Также в «Инфокоме» рассказали, что в последующем появятся электронная трудовая книжка, водительское удостоверение, свидетельство о браке, свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт.