Узбекистан займет 180 млн долларов на модернизацию IT-инфраструктуры

Деньги пойдут на создание дата-центров.

Узбекистан модернизирует IT-инфраструктуру страны на 180 млн долларов за счет кредита Японского банка международного сотрудничества. Об этом сообщило Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций РУз. Деньги пойдут на создание центров хранения и обработки данных, расширение международных сервисов пакетной коммутации, модернизацию радиосети и другие проекты, передает «Курсив».

Ранее британская компания Lapwing Advisers и ее партнеры планировали инвестировать 300 млн долларов в создание дата-центра в РУз. На переговорах посла Узбекистана в Великобритании Саида Рустамова с директором английской компании Дермотом Майесом отмечалось, что это обеспечит сохранность данных, бесперебойный доступ к ним и уменьшит вероятность киберугроз.

Заместитель гендиректора интернет-провайдера Duplex Tel Сергей Семещенко отметил, что создание дата-центров в Узбекистане облегчит ведение дел как крупным, так и мелким предприятиям страны: «Сегодня любая организация нуждается в серверах для хранения данных. Одно такое устройство с памятью 10 терабайт сейчас стоит около 4-5 тыс. долларов. Конечно, дешевле будет платить дата-центрам за хранение данных. Если в Узбекистане не будет монополии таких сервисов, это станет плюсом для ведения бизнеса в стране».