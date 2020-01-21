В Узбекистане доходы от криптовалют не будут облагаться налогом

Также в стране создадут Национальный майнинг-пул.

В Узбекистане планируется освободить от налогов доходы, полученные от операций с криптовалютами. Об этом говорится в проекте постановления президента «О мерах по дальнейшему развитию сферы оборота крипто-активов в Республике Узбекистан». В соответствии с документом, на валютные операции с криптоактивами также не распространяются нормы законодательства о валютном регулировании, передает «Курсив».

С 1 февраля 2020 года предлагается сделать промышленный майнинг в Узбекистане лицензируемым видом деятельности, а частный — регистрировать в Национальном майнинг-пуле, который объединит местных игроков этого рынка. Членство в нем планируется сделать обязательным. А для майнеров будут действовать льготные тарифы на электроэнергию. Также в республике создадут «Регулятивную песочницу» по развитию цифровых технологий Uzbekistan Blockchain Valley. Эта пилотная площадка позволит юрлицам, занимающимся разработкой новых финансовых продуктов и услуг, проводить в эксперименты по их внедрению без риска нарушения действующего законодательства.

Напомним, Узбекистан узаконил деятельность с криптовалютами и внедрение блокчейн-технологий еще в 2018 году. Но декабрьским приказом Национального агентства проектного управления (НАПУ) граждане страны не смогут покупать цифровую валюту на электронных биржах, а также использовать ее в качестве платежного средства внутри страны. Местные жители смогут реализовать свои цифровые деньги только в том случае, если они не были получены посредством анонимных транзакций.

Ожидается, что первая в Узбекистане криптобиржа будет открыта НАПУ совместно с Корейской бизнес-ассоциацией блокчейна (KOBEA) до конца января этого года.