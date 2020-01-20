Продажи жестких дисков рухнули вдвое

Жесткие диски постепенно вытесняются с рынка более современными твердотельными накопителями.

Продажи жестких дисков по итогам IV квартала 2019 г. сократились вдвое по сравнению с показателями 2012 г. Спрос на носители этого типа, по информации аналитической компании TrendFocus, активнее всего падает в потребительском сегменте. По оценке экспертов компании, в IV квартале 2019 г. было реализовано 77,2 млн жестких дисков. Семь лет назад за аналогичный период времени этот показатель находился на уровне 150 млн, передает Cnews.ru.

В сравнении с IV кварталом 2018 г. продажи просели на 12,3%. В III квартале 2019 г. суммарное количество реализованных винчестеров составило 83 млн. Эксперты TrendFocus видят лишь одну причину происходящего — жесткие диски постепенно вытесняются с рынка более современными твердотельными накопителями (SSD). Их стоимость падает от квартала к кварталу (к примеру, 1-терабайтные модели за 2018 г. подешевели на 50%), и они обеспечивают большую надежность хранения данных в сравнении с винчестерами потребительского класса.

Рейтинг жестких дисков по состоянию на январь 2020 г. поделен между тремя производителями — Western Digital, Seagate и Toshiba, и продажи в IV квартале 2019 г. упали у каждого из них. Seagate находится на первом месте по объемам поставок — они составили 31,5 млн устройств, но по сравнению с показателями 2018 г. они упали на 14%. Это привело к сокращению ее рыночной доли за год с 41,7% до 40,8%.

Компания Western Digital удерживает второе место с результатом 29,35 млн проданных винчестеров. Продажи за год упали на 3%, доля рынка находится на уровне 38%. Замыкает тройку компания Toshiba — ее объемы поставок составили 16,35 млн, и это на 20% меньше, чем в IV квартале 2018 г. Доля рынка компании за год сократилась 24% до 21,2%.

В IV квартале 2019 г. все три компании в сумме реализовали 30 млн 2,5-дюймовых жестких дисков, как внешних, так и использующихся в мобильных ПК. Классические HDD для настольных ПК в формате 3,5 дюйма продавались хуже — объем поставок составил 25 млн.