В рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» создано 8 тысяч рабочих мест

Растущая актуальность цифровизации казахстанской экономики позволит обеспечить дальнейший экономический рост и конкурентоспособность страны на мировой арене.

Основным инструментом в достижении этой цели выступает Государственная программа «Цифровой Казахстан», передает Primeminister.kz. В 2019 году в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Цифровой Казахстан» было создано 8 тыс. рабочих мест. Совокупный экономический эффект от Программы за 2018 и 2019 годы превысил 600 млрд тг. Значительные успехи достигнуты во внедрении цифровых технологий в сферы оказания государственных услуг, образования, здравоохранения, финансовый, транспортный и горно-металлургический секторы.

Электронная биржа труда

В части цифровизации социально-трудовой сферы успешно функционирует электронная биржа труда. В результате вдвое сокращен процесс трудоустройства, а сама процедура стала прозрачной. В 2019 году посредством электронной биржи труда трудоустроено более 488 тыс. соискателей, из них 350 тыс. — на постоянные рабочие места. Также запущены электронные трудовые договоры и уже сейчас заключено 742 тыс. электронных договоров. По результатам 2019 года в социально трудовой сфере оказано более 9,8 млн услуг, и 80% госуслуг оказано в электронном формате. Благодаря реализации цифровых проектов работодатели и соискатели сэкономили порядка 862,2 млн тг. Экономия затрат при использовании Единой системы учета трудовых договоров составила 292,4 млн тг.

Индустрия 4.0.

В рамках направления «Цифровизация отраслей экономики» ведется внедрение цифровых технологий на предприятиях топливно-энергетического и горно-металлургического комплексов, где технологическое перевооружение предприятий отраслей промышленности проводится с применением элементов Индустрии 4.0.

В нефтегазовой отрасли осуществлен переход на трехлетний межремонтный период на Атырауском и Павлодарском нефтехимических заводах, позволяющий сократить расходы на ремонт и увеличить объем переработки в среднем на 300 тыс. тонн в год за счет сокращения простоев и остановок на капитальные ремонты.

Предприятиями АО «Эмбамунайгаз», АО «Озенмунайгаз», ТОО СП «Казгермунай», АО «Каражанбасмунай» реализуется информационная система «Интеллектуальное месторождение». Внедрение этой технологии позволяет оптимизировать затраты на потребление электроэнергии до 15%, стабилизировать уровень добычи до 2%, а также обеспечивает централизованное управление и дистанционный мониторинг месторождений, оптимизацию работ скважин и промыслового оборудования.

В рамках цифровизации промышленности реализуется проект по созданию модельных цифровых фабрик, который позволит продемонстрировать эффект и отдачу от цифровизации, выявить барьеры и разработать инструменты господдержки. Инициирована реализация 51 проекта, из них завершено 16 проектов.

Интеллектуальная транспортная система

В части цифровизации транспорта и логистики реализуется проект «Интеллектуальная транспортная система», осуществляющая сбор и обработку данных об автомобильных дорогах, транспортных средствах, проезде по платным автомобильным дорогам, пассажирах рейсовых междугородних автобусов, а также об оформляемых билетах. Одним из компонентов Интеллектуальной транспортной системы является Система взимания платы, а также Система сбора и предоставления информации о дорожной обстановке участникам дорожного движения. На сегодняшний день запущена в эксплуатацию Система взимания платы на трех участках: Алматы-Капчагай (42 км), Алматы-Хоргос (295 км) и Астана — Темиртау (134 км) общей протяженностью 471 км.

Для автоматизации транспортного контроля внедрено 24 специальных автоматизированных измерительных средств, с помощью которых с сентября 2019 года выявлено 82 нарушения весовых параметров и взыскано порядка 8,6 млн тг в виде сборов и штрафов.

Astana Hub

Сегодня в Astana Hub созданы условия для получения налоговых, трудовых и визовых льгот, имеются программы развития стартапов. В общей сложности сегодня технопарк уже включает 163 IT-компаний, около 700 стартапов, 17 R& D центров отечественных и зарубежных IT-компаний (таких как CISCO, NOKIA, IBM, Microsoft и другие), школу программирования «alem» по современной международной методике обучения. Доля местного содержания составила 57,7%.

На площадке Astana Hub за 2019 год было проведено более 530 мероприятий, в которых приняли участие почти 17 тыс. посетителей. В 2019 году с 25 международными организациями заключены меморандумы по сотрудничеству в рамках развития инновационного взаимодействия.

Данные меры позволили создать благоприятные условия для развития стартап-культуры и привлечь инвестиции в 2019 году в отечественные стартап-проекты более 18 млрд тг. Общий объем привлеченных инвестиций в IT-рынок Казахстана за последние два года составил около 32,4 млрд тг.

На следующем этапе, в соответствии с поставленной задачей Главы государства планируется активно вовлекать в экосистему Astana Hub региональные объекты инновационной инфраструктуры — технопарки, инкубаторы, акселераторы, центры инноваций, IT-хабы, стартап-академии, офисы коммерциализации, вузы, НИИ и др. Принимаемые меры позволят обеспечить подготовку инновационных проектов на стадии pre-seed в самих регионах для дальнейшего участия в программах Astana Hub на республиканском уровне и сотрудничества с международными партнерами.

Автоматизация госуслуг

В рамках проведения работ по автоматизации государственных услуг в Реестр госуслуг включено 723 услуги, из них по 580 услугам или 80,2% предусматривают оказание в электронной форме. Проведены работы по оптимизации госуслуг, вследствие чего количество госуслуг было сокращено на 17 (с 740 до 723). В настоящий момент заявителям оказывается 17 проактивных и 21 композитная госуслуга. Проведенная оптимизация сократила средний пакет документов на 30%, а также срок предоставления госуслуг — в среднем в три раза.

Автоматизация государственных услуг уже позволила сократить бумажный документооборот на 70,8 млн документов и дает косвенный экономический эффект более 8,4 млрд тг.

В рамках цифровизации здравоохранения 97,5% организаций оснащены компьютерной техникой и 100% подключены к сети интернет. 17,9 млн (95,7%) жителей Казахстана имеют региональные электронные паспорта здоровья. Принятые меры позволили улучшить качество предоставления услуг здравоохранения для населения, а также облегчить труд врачей. За счет предварительной записи через электронные сервисы на 30% сокращены «живые» очереди в поликлиниках, что вдвое сократило время нахождения пациентов в поликлиниках. В 1,8 раза (с 7 до 4 часов) сокращено время на получение результатов исследований. На 45% сокращено время врачей и пациентов за счет сокращения среднего времени обслуживания пациентов, оптимизирована работа скорой помощи: на 26% сокращено время обработки вызовов, поступающих в диспетчерскую, и как следствие, в 1,3 раза сокращено время ожидания прибытия скорой медицинской помощи. Также будут продолжены работы по внедрению медицинских информационных систем до уровня сел и доведение уровня обеспечения электронными паспортами здоровья до 100%.

В рамках цифровизации образования школы оснащены компьютерной техникой. Ученики пользуются электронными дневниками и журналами (6703 из 7014 школ). 90% школ (6336 школ) обеспечены интернетом со скоростью 4 Мбит/сек и выше.

В 78,5% детских дошкольных учреждений внедрена электронная постановка в очередь на прием, 70,3% школ принимают учеников онлайн. 74% государственных услуг образования автоматизированы. В целом, цифровизация системы образования позволила сократить разрыв в качестве образования между сельскими и городскими школами более чем на 30%.

В рамках Госпрограммы большое внимание уделяется поддержке МСБ и созданию благоприятных условий для малого и среднего бизнеса. Так, например, запущенная информационная система «АСТАНА-1», сократила сроки выпуска таможенных деклараций с нескольких дней и часов до одной минуты и обработала 1,3 млн деклараций в автоматическом режиме. Благодаря этому участниками ВЭД сэкономлено 56,6 млрд тг.

Реализованы системы «Электронные счета-фактуры», «Маркировка товаров», позволяющие улучшить условия ведения торговли для бизнеса и выявлять «теневую» экономику. С 1 января 2019 года все плательщики НДС используют ЭСФ. Также на сегодняшний день используется 540 тыс. контрольно-кассовых машин, из которых 95% подключено в режиме онлайн.

В целях обеспечения сельского населения услугами широкополосного доступа к сети интернет планируется подключить 1250 СНП, в том числе в 2020 году — 489 СНП. Это позволит предоставить доступ к высокоскоростному интернету 3 718 государственным органам и бюджетным организациям. Общая протяженность ВОЛС составит более 20 тыс. км. Кроме того, по итогам 3 квартала 2019 года подключено 841 государственный орган и бюджетное учреждение, расположенные в 299 селах. Дальнейшее обеспечение доступом к ШПД будет осуществлено в соответствии с графиком подключения согласно договорам ГЧП.

По результатам 2018 года была предусмотрена реализация 10 целевых индикаторов и 20 показателей, в т. ч. место страны в различных международных рейтингах. Так, в 2018 г. позиция страны улучшилась по Уровню глобального индекса кибербезопасности Международного союза электросвязи. Согласно отчету ITU, Казахстан занял 40 место в Глобальном индексе кибербезопасности 2018/2019, поднявшись на 42 пункта по сравнению с прошлогодним рейтингом (82 место).