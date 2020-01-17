В Узбекистане будут следить за загрязнениями онлайн

Доступ к этим сведениям будут доступны не только специалистам, но и всем жителям страны.

В Узбекистане планируют создать онлайн карту загрязнений, которая будет показывать состояние атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов. До недавнего времени мониторинг по разным направлениям вели Госкомэкологии, Узгидромет, министерства водного хозяйства и здравоохранения. Теперь к ним присоединился Госкомлес. Также свои сведения представляют сами предприятия, передает Repost.uz.

«Информация о результатах из других ведомств периодически поступает в комитет с опозданием, что мешает своевременно контролировать положение дел и принимать необходимые меры. Также мониторинг ведется не на всех производствах», — отметил начальник Управления по координации и мониторингу за загрязнением окружающей среды Госкомэкологии Тулеген Абдугазиев.

С 1 января 2021 года в Узбекистане предусмотрена обязательная установка автоматических станций по отбору и анализу проб на источниках загрязнения атмосферного воздуха вновь вводимых хозяйствующих субъектов высокого риска воздействия на окружающую среду, а также стационарных пунктов наблюдения (посты) на прилегающей к ним территории. В планах — создание системы постов автоматического замера загрязнения атмосферного воздуха по всей республике и включение в мониторинг мельчайших взвешенных твердых частиц. Будет внедрена и современная информационная система сбора данных результатов мониторинга от причастных ведомств и хозяйствующих субъектов.

Намечено обновление материально-технической базы профильной службы Госкомэкологии. Уже в следующем месяце здесь появятся две мобильные лаборатории стоимостью около 750 тысяч долларов, которые помогут проводить автоматические замеры и анализы атмосферного воздуха. В целом в этом году комитет из внебюджетных источников направит 6 млрд сумов на обеспечение оборудованием аналитических лабораторий в регионах (всего их 15).

Отмечается, что с появлением постоянного автоматизированного потока данных удастся перейти к следующей запланированной цели — созданию экологической карты республики. Она поможет в режиме реального времени оценивать состояние атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, оперативно реагировать на возможные проблемы. Эти сведения будут доступны не только специалистам, но и всем жителям страны.