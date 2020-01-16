Соединения 5G достигнут 1,5 млрд к 2025 году

Лидеры в новой технологии уже наметились — США и Южная Корея будут быстрее всего внедрять сети пятого поколения.

Новое исследование Juniper Research показало, что общее количество соединений 5G в мире к 2025 году достигнет 1,5 миллиарда, увеличившись с 5 миллионов в 2019 году. Среднегодовой рост составит 150% в течение следующих шести лет. Появление значительного количества устройств, поддерживающих 5G, еще больше увеличит скорость адаптации технологии. А ранние запуски маршрутизаторов FWA (с фиксированным беспроводным доступом) предоставят операторам платформу для запуска широкополосных услуг, которые используют сети 5G в качестве решения последней мили.

Согласно прогнозу, США и Южная Корея будут быстрее всего внедрять 5G — к концу 2020 года 75% всех абонентов 5G будут принадлежать этим двум странам. Стратегии ценообразования от операторов в США и Южной Кореи нацелены на быструю миграцию пользователей в сети 5G, предлагая дешевое подключение. Тем не менее, исследователи предупредили, что эта стратегия отдалит основную цель операторов — обеспечить возврат инвестиций в 5G, которые были весьма существенными. Вместе с тем, аналитики подчеркивают, что агрессивные ценовые стратегии и широкая поддержка устройств привлекли более пяти миллионов подписчиков к сетям 5G во всем мире в 2019 году.

Операторы в других регионах, таких как Европа, сосредоточились на максимизации ранних 5G-доходов, применяя премиальные цены на подписки 4G. Исследователи призвали операторов в этих регионах расширить географическое покрытие 5G с помощью развертывания базовых станций, чтобы максимизировать ценность предложения 5G и оправдать премиальные цены.

Автор исследования Эндрю Найтон отметил: «Мы ожидаем, что 5G будет использоваться для более чем пяти миллионов широкополосных подключений к концу 2020 года. Операторам потребуется предоставить 5G, с такой пропускной способностью и задержкой, которые соответствуют или превышают текущие интернет-услуги. В противном случае они рискуют упустить этот ценный новый источник дохода».