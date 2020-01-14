Компания Kolesa Group открыла набор в академию анализа данных
Заявки на участие принимаются до 31 января. Старт академии — 17 февраля.
Kolesa Academy — оплачиваемая трехмесячная стажировка по IT-направлениям в компании Kolesa Group. Участие в академии — это путевка в профессию для начинающих специалистов, которые хотят получить реальный опыт работы в крупнейшей продуктовой IT-компании в Казахстане.
В феврале 2020 года компания Kolesa Group впервые запустит поток Kolesa Academy, посвященный анализу данных — одному из наиболее популярных и востребованных карьерных направлений современности. Желающим принять участие необходимо оставить заявку на сайте, пройти тест и собеседование. Заявки принимаются до 31 января 2020 года.
Успешные кандидаты пройдут двухнедельное обучение и трехмесячную оплачиваемую стажировку в компании Kolesa Group на реальных продуктах — Krisha.kz, Kolesa.kz, Market.kz и Avtoelon.uz. Стажировка предусматривает полный рабочий день и проходит в Алматы. Успешно прошедшим отбор академикам из других городов будет оплачено проживание на время прохождения стажировки. Лучшие кандидаты получат job offer от Kolesa Group. Во время стажировки академики будут выполнять реальные задачи и смогут чувствовать себя полноценными сотрудниками компании.
Желающим попасть в Kolesa Academy Data Analysis необходимо знать:
— базовые методы работы с данными (SQL, EXCEL, Google-таблицы);
— основные метрики анализа (средняя, медиана, квантили, меры разброса; количественных и качественных показателей);
— основы построения простых визуализаций из «чистых» данных;
— математическую статистику и теорию вероятности.
Плюсом будет умение:
— формулировать и задавать вопросы;
— читать графики и видеть тенденции и тренды;
— уточнять задачи;
— сравнивать показатели и делать базовые выводы.
Более подробную информацию можно найти на сайте.