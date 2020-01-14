Систему распознавания лиц внедряют в Медеуском районе Алматы

Она позволит распознавать лица, госномера, неадекватные движения человека или транспорта.

В одном из микроучастков Медеуского района Алматы планируют внедрить новейшую систему, которая позволит снизить правонарушения и вычислить преступность. Проект искусственного аналитического интеллекта будет реализован после подписания меморандума между правоохранительными органами района, предпринимателями и районным филиалом партии Nur Otan, а также прохождения определенных процедур, передает Almaty.tv.

Основная цель программы — обеспечить безопасность в местах массового пребывания людей. «Умные камеры» в пилотном режиме установят по периметру Зеленого базара. Возможности передовой отечественной разработки позволят распознавать лица, номера, неадекватные движения человека или транспорта, а также оставленные предметы.