У налоговиков возникли задержки с постановкой на учет онлайн-ККМ

В связи с техническими вопросами в информационных системах органы государственных доходов не будут рассматривать ответственность налогоплательщиков за неприменение онлайн-ККМ.

В связи с возникшими техническими вопросами в информационных системах органов государственных доходов, обработка запросов на регистрацию/внесение изменений/снятие с учета контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных (ККМ) производятся с задержкой. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

«Все заявления, поданные на регистрацию ККМ, будут обработаны датой их представления. Таким образом, за налогоплательщиками остается право воспользоваться нормой по уменьшению суммы индивидуального подоходного налога на стоимость приобретенного онлайн-ККМ в 2019 году (в размере 60 тысяч тенге, но не более 50% от годовой суммы налога)», — сообщили в КГД.

Там также отметили, что в связи с техническими вопросами в информационных системах органы государственных доходов не будут рассматривать ответственность налогоплательщиков за неприменение онлайн-ККМ ввиду отсутствия вины.