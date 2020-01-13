Фейковый платежный ресурс собирал реквизиты банковских карт казахстанцев

В Telegram-чат «Информационная безопасность» поступило обращение о проверке подозрительного сайта Extra-Pay.pro.

Благодаря активности в чате «Информационная безопасность РК» мессенджера Telegram службой реагирования на компьютерные инциденты «KZ-CERT» был выявлен очередной фишинговый интернет-ресурс Extra-Pay.pro, который имитировал платежный сайт и собирал реквизиты банковских карт казахстанцев.

Интернет-ресурс маскировался под платежный сайт, якобы предоставляя возможность оплаты ипотеки, штрафов, кабельного телевидения и прочих услуг без комиссии. Эксперты KZ-CERT отметили, что ресурс был создан специально для Казахстана, так как возможность оплаты осуществлялась в тенге. Однако они не исключают того, что злоумышленниками созданы аналогичные сайты для стран СНГ.

«В рамках взаимодействия с международными Службами реагирования на компьютерные инциденты проведены мероприятия по оповещению страны, в которой осуществлялся хостинг данного ресурса, и в течение нескольких часов данный инцидент информационной безопасности был устранен. На сегодняшний день указанный интернет-ресурс недоступен», — пояснили в KZ-CERT.