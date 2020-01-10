Медсправка 086 в бумажном виде больше не потребуется казахстанцам

Все медицинские записи будут храниться в системах Минздрава.

Вице-министр здравоохранения Олжас Абишев рассказал, что медицинская справка 086/у будет формироваться автоматически на основе последнего медицинского осмотра гражданина и запрашиваться при необходимости автоматически, передает Liter.kz.

«Согласно профилактическим мерам каждый гражданин имеет право раз в год проходить бесплатный медицинский осмотр. Эти все медицинские записи будут храниться у нас в системах. Госорганы — ЦОН, МВД — будут отправлять запрос в систему о последнем медосмотре и автоматическом формировании справки 086/у», — рассказал Абишев.

По его словам, информация о здоровье относится к персональным данным и будет запрашиваться только с официального согласия гражданина.

«В бумажной форме начиная с апреля-мая справка требоваться не будет. Она уже себя изживет», — заверил вице-министр.

Медицинская справка 086/у — одна из самых востребованных и часто запрашиваемых, она необходима при трудоустройстве, получении водительских прав и так далее. В декабре 2019 года стало известно, что медсправку переведут в электронный формат, благодаря чему она станет многоразовой.