На казахстанской игровой платформе зарегистрировано 12 тысяч киберспортсменов

Pinger.kz была разработана по инициативе Qazaq Cybersport Federation.

Президент Qazaq Cybersport Federation Куанышбек Есекеев подвел итоги прошедшего 2019 года для киберспортивного сообщества Казахстана. Согласно его утверждению, рынок киберспорта в стране и СНГ вышел на качественно новый уровень.

«Мы пересмотрели подходы в привлечении партнеров — для устойчивого развития экосистемы необходимо привлекать долгосрочных партнеров и планировать события на год вперед. Это позволяет обеспечить системную работу, эффективное распределение ресурсов, в том числе человеческих, позволяет выстроить график для киберспортсменов, предоставить больше игровой практики по различным дисциплинам, создать среду — это особенно важно для молодых спортсменов, которым важно заявить о себе и пробиться в число лидеров», — подчеркнул спикер.

В 2019 году федерация организовала 7 турниров, среди которых WESG Kazakhstan, WESG Central Asia, турниры в рамках в рамках Astana Comic Con, Altel Cyber Games: PUBG Mobile и др. Также дан старт двух киберспортивных лиг. При этом все турниры проводятся на специально созданной казахстанской игровой платформе Pinger.kz, на базе которой развивается профессиональная студия комментирования, канал, привлекаются отечественные и зарубежные комментаторы. Ответственность за разработку и запуск платформы была возложена на вице-президента федерации Евгения Богатырева и директора по развитию Бауржана Садиева.

«Необходимо отметить, что с задачей коллеги справились, и мы имеем вполне измеримые результаты. На сегодняшний день на платформе Pinger.kz зарегистрировано свыше 12 тысяч киберспортсменов из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана. Примечательный факт: шутеры остаются на вершине популярности в Центрально-Азиатском регионе — на платформе зарегистрировано свыше 500 команд по CS: GO. Еще одним внушительным достижением стал охват аудитории: в 2019 году количество просмотров киберспортивных турниров, организованных QCF, составило 500 тысяч! Речь идет о просмотрах трансляций и записей на видеостриминговом сервисе Twich и видеохостинге YouTube. Компании готовы заключать контракты с создателями контента, чтобы в видео были интегрированы продукты и бренды. Их привлекает, в первую очередь, качественный контент и постоянно растущая аудитория — нам удается планомерно наращивать оба показателя», — добавил Куанышбек Есекеев.

Поделился о ни планами на 2020 год. Одним из наиболее важных факторов президент QCF считает необходимость адаптации к изменениям рынка.

«Необходимо не только удержать темпы развития, но и выйти на совершенно иной уровень, — говорит Куанышбек Есекеев. — По оценкам зарубежных коллег, лидеров киберспортивных объединений и управленцев из турнирных операторов, наша страна готова к проведению регулярных турниров не только национального, но и международного уровня. На сегодняшний день заключены соглашения с такими лидерами, как Alibaba Sports, Tencent Games, ESforce, Red Queen. Также мы продолжаем развивать сотрудничество с зарубежными федерациями киберспорта».

Помимо международных турниров, совместных мероприятий с международными партнерами и расширения турнирной платформы федерация намерена усилить работу в регионах. Наряду с этим планируется ряд мер по развитию нового поколения казахстанских комментаторов, включая и комментирующих турниры на казахском языке. Также предстоит работа с профессиональными стримерами.

«Ушедший год был непростым и очень насыщенным для нашей федерации. Но мы намерены не останавливаться на достигнутом и развивать сферу, в которой заявили о себе и объединили вокруг себя единомышленников. Уверен, мы там, где должны быть. И для нас важно быть в числе первооткрывателей, основателей этой экосистемы», — подытожил спикер.