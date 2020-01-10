Количество подписчиков Instagram Президента Казахстана превысило 1 млн

Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

Касым-Жомарт Токаев активно использует социальные сети Twitter и Instagram. Кроме того, для оперативного рассмотрения обращений граждан была запущена виртуальная приемная Президента Казахстана, в которую поступило 6673 писем. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента Казахстана Берика Уали сообщает Liter.kz.

«Открытость и готовность взаимодействовать с обществом — важная особенность политического стиля Касым-Жомарта Токаева. Глава государства, реализуя концепцию „слышащего государства“, особое внимание уделяет обратной связи с населением. Касым-Жомарт Токаев регулярно проводит брифинги и пресс-конференции, дает интервью отечественным и зарубежным СМИ. Он активно использует в своей работе такие социальные сети, как Twitter и Instagram. На днях число подписчиков Instagram-аккаунта Главы государства, открытого 1 апреля 2019 года, превысило один миллион человек. За 9 месяцев на личной страничке опубликовано 60 постов, посвященных его официальным мероприятиям, встречам и поездкам. Касым-Жомарт Кемелевич планирует публиковать на своей странице и неофициальные фотографии, видеоролики», — поделился информацией пресс-секретарь главы государства.