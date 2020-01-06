Как постцифровые технологии изменят ритейл

Accenture опубликовала результаты отчета Technology Vision 2019 для отрасли розничной торговли, в котором приняли участие 655 руководителей топ-уровня в сфере розничной торговли из 26 стран мира.

Цифровые технологии уже обеспечили розничным компаниям базу для уверенного развития. Так, 76% руководителей в сфере ритейла заявили, что социальные сети, мобильность, аналитика и облачные вычисления являются ключевыми компонентами ИТ-стратегии их компаний. 93% также указывают, что именно эти технологии помогли их компаниям ускорить темпы роста в последние три года. Исследование показывает, что отрасль вступает в эпоху, когда технологии распределенных реестров (блокчейн), искусственного интеллекта (ИИ), расширенной реальности (AR/VR) и квантовых вычислений (DARQ-технологии: Distributed Ledger, AI, Extended Reality и Quantum Computing) становятся главными катализаторами дальнейших изменений, передает Iot.ru.

86% ритейлеров уже экспериментируют с технологиями DARQ в своих бизнес-процессах. 83% руководителей в отрасли соглашаются с тем, что интеграция высокоточной кастомизации предложения станет новым видом конкурентного преимущества на рынке в самое ближайшее время. А еще 63% уверены, что DARQ изменит базовые принципы работы их собственной компании в ближайшие три года.

Лидеры отрасли используют эти тренды на практике, чтобы стать наиболее актуальными поставщиками предложений для своих клиентов. Акцент в стратегиях смещается с реализации максимального количества товаров на их эффективную продажу, позволяющую потребителям покупать именно то, что они хотят, у ритейлера, которому они доверяют.

Аналитики Accenture отметили, что розничные компании начинают выявлять потребности потребителей до того, как это сделают их конкуренты, и даже до того, как сами клиенты смогут их осознать. С задачей прогнозирования уже справляются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, анализирующие тренды в социальных сетях (так называемая цифровая демография).

82% руководителей в ритейле считают, что цифровая демография становится все более эффективным способом понимания потребителей. 80% уверены, что цифровая демография дает им новый способ определения рыночных возможностей для неудовлетворенных потребностей потребителей. А еще 71% также полагают, что она расширяет число доступных способов доставки потребителям товаров и услуг.