Galaxy Fold был раскуплен в Казахстане за один день

Дебют новинки оказался успешным даже без предзаказа.

Ограниченная партия уникального смартфона Galaxy Fold с гибким экраном была реализована за один день (27 декабря) в двух городах — Нур-Султане и Алматы. Продажи Galaxy Fold стартовали после полудня всего в нескольких партнерских магазинах, и к вечеру все смартфоны были раскуплены. По словам представителей Samsung Electronics, дебют новинки в Казахстане оказался успешным даже без предзаказа.

Впрочем, покупатели новинки получили замечательный бонус от компании — помимо самого смартфона и зарядного устройства, в комплекте идут беспроводные наушники Galaxy Buds и кевларовый чехол. А также специализированный сервис поддержки Galaxy Fold Premier Service, позволяющий получать максимум удовольствия от использования инновационного устройства, благодаря круглосуточному колл-центру для поддержки клиентов и программе Samsung Care+, который предоставляет специальную скидку на замену внутреннего дисплея при повреждении в течение года со дня покупки.

Galaxy Fold — самый необычный смартфон Galaxy со складным форм-фактором и инновационным гибким экраном. Благодаря новой запатентованной технологии в дисплее и сложному шарнирному механизму, пользоваться устройством Galaxy стало еще комфортнее. В сложенном виде можно быстро просмотреть важную информацию, здесь доступны функции звонков и сообщений, а в развернутом — большой 7,3-дюймовый дисплей Infinity Flex позволяет с легкостью использовать различные приложения одновременно, просматривать веб-сайты, смотреть фильмы, играть в игры с повышенным эффектом погружения в контент.

Новинка также оснащена тщательно разработанной системой мощных камер (три расположены сзади, две — на внутренней стороне и еще одна — на лицевой стороне), обеспечивающих высококачественные фото и видео как в сложенном, так и в развернутом состоянии. Galaxy Fold также имеет флагманские характеристики: процессор нового поколения, 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной памяти, сложная система питания с двумя аккумуляторами, способная подзаряжаться и одновременно подзаряжать другие мобильные устройства, благодаря технологии беспроводной обратной зарядки.