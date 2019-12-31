VSTrade выходит в Кыргызстан с решениями Hewlett-Packard Enterprise

IT-дистрибутор дополнительно авторизован на поставку серверного оборудования в республику Кыргызстан.

Компания VSTrade в рамках дистрибуторского контракта с Hewlett-Packard Enterprise, производителем серверного оборудования, получила расширение территории. Начиная с первого финансового квартала 2020 года продукты и решения мирового IT-лидера Enterprise-решений (серверы, СХД, сетевое оборудование, консалтинг и поддержка, программное обеспечение) будут доступны на кыргызском рынке.

Имея в своем арсенале богатый опыт партнерской работы и успешно реализованные проекты, VSTrade планирует занять лидирующие позиции на рынке Казахстана и Центральной Азии.

«Начиная с 2020 года партнеры и заказчики из Кыргызстана, обратившись в компанию VSTrade, могут рассчитывать на профессиональный уровень взаимодействия и получение надежных, соответствующих мировым стандартам, решений Hewlett-Packard Enterprise, а также консультационные и сервисные услуги. VSTrade будет продолжать расширять свой продуктовый портфель в странах Центральной Азии, чтобы предлагать своим партнерам эффективные и надежные решения!», — заявил директор по дистрибуции VSTrade Иван Гончаров.