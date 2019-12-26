Kundelik делает систему прозрачной, поэтому не выгоден акиматам - Назарбаева

По ее словам, в регионах начали сворачивать Kundelik под предлогом того, что нет интернета, и это повышает нагрузку на учителей.

Дарига Назарбаева поручила депутатам разобраться с вопросами цифровизации в системе образования, здравоохранения и интернета на селе, передает Today.kz.

«С каждым отдельным случаем надо разбираться. Почему электронный дневник невыгоден акиматам и местным управлениям образования? Потому что он делает прозрачной всю систему образования, тестирования, посещения занятий, проведения уроков. Kundelik выявляет, проходят ли все уроки, или только на бумаге числятся. И уровень успеваемости учеников, готовность самих учителей — это все, что показывает сегодня электронный дневник. Невыгодно им это», — заявила спикер сената.

В ходе прошедшего заседания она также подчеркнула о необходимости проверки освоения средств, направленных в акиматы на подведение высокоскоростного интернета к сельским объектам, в том числе к объектам социальной инфраструктуры. Отдельно Дарига Назарбаева обратила внимание на тарифы на интернет.

«Почему тарифы на интернет для наших медицинских учреждений и общеобразовательных учреждений в разы выше, а скорость в разы ниже. С этим тоже надо разобраться», — сказала она.

Председатель сената также рекомендовала депутатам ехать в самые отдаленные населенные пункты, где редко бывают главы регионов.

«Я считаю, что лучше всего посещать самые отдаленные населенные пункты, где редко бывают главы регионов. Основной целью депутатов во время этих поездок должно стать сбор наказов избирателей и решение насущных проблем граждан. В новом году мы планируем начать проводить дни регионов в Сенате, и как раз нам эта информация будет очень нужна», — заключила глава Верхней палаты.

Ранее в сети появилась информация о том, что в некоторых селах страны люди испытывают неудобства при использовании Kundelik, что из деревень заставляют ехать в районные центры с флешками и заполнять дневники. Проблемы с доступом сельчан в электронный дневник позже прокомментировали в МОН РК.