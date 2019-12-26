В Узбекистане появится первая криптобиржа

Лицензия на эту деятельность выдана корейской компании.

Южнокорейская Kobea Group стала первой компанией, получившей лицензию на осуществление крипто-биржевой торговли в Узбекистане. Накануне приказом Национального агентства проектного управления (НАПУ) были определены правила данного вида торговли, передает «Курсив».

Kobea Group является технологической компанией, ориентированной на разработку различных решений в сфере цифровой экономики, в том числе по технологии блокчейн. В соответствии с заявлением компания намеревается заниматься крипто-биржевой деятельностью с соблюдением всех требований национального законодательства Республики Узбекистан в сфере оборота крипто-активов.

Документ, разработанный НАПУ, регламентирует общие положения функционирования крипто-бирж и проведения торгов на них. В частности, нельзя будет осуществить операцию с активами, если ранее сделки по ним имели анонимный характер. Торги будут проходить на электронной площадке, для участия необходимо пройти идентификацию. Биржи обяжут не менее пяти лет хранить отчеты об итогах торгов и заявлять о преступлениях в правоохранительные органы.

В НАПУ полагают, что данный порядок является шагом к развитию цифровой экономики в Узбекистане. В частности, это обеспечит привлечение иностранных инвестиций в страну и дополнительные доходы для коммерческих банков.