В Казахстане прошел «Час Кода»

Каждый десятый школьник страны принял участие в масштабной акции, направленной на развитие STEM в Казахстане.

С 9 по 15 декабря 2019 года в Казахстане в пятый раз прошла ежегодная глобальная акция «Час Кода». В общеобразовательных школах и торгово-развлекательных центрах по всему РК более 360 000 школьников приняли участие в часовых уроках информатики. Всего за все пять лет существования акции было пройдено более 900 000 сессий «Часа Кода».

Цель «Часа Кода» — развеять мифы в отношении программирования и дать школьникам понять, что программировать может каждый. В современном цифровом мире, независимо от того, в какой области сегодняшние школьники предпочтут работать завтра, их успех будет зависеть от понимания основ компьютерных технологий, креативности и критического мышления.

«„Час Кода“ — это уже больше, чем просто акция, — говорит Алена Ткаченко, организатор акции в Казахстане. — Это возможность начать измерять вовлеченность в STEM различных групп учеников — девочек, школьников из сельской местности, школьников с разными языками обучения (английский, казахский, русский). Мы видим, что в этом году доля участия девочек выросла до 50% с прошлых 47% — это очень хорошая тенденция. Доля школьников, проходящих „Час Кода“ на казахском языка, выросла до 54% (по сравнению с 52% в 2018 году). Наша задача в 2020 году — создать аналитическую платформу, позволяющую сделать эти замеры регулярными, а также проводить целый ряд других измерений, например, по оснащенности компьютерных классов. К сожалению, невзирая на то, что некоторые школы считаются „покрытыми интернетом“, на самом деле доступ к интернету в них есть только на компьютере директора, а дети занимаются оффлайн. Наша команда верит — то, что измеряется, можно улучшить».

Ежегодно акцию «Час кода» поддерживают более 180 стран мира. Это возможность для каждого школьника научиться не только программировать, но получить базовые знания в IT. Учителя, в свою очередь, могут использовать на занятии новые интерактивные технологии и тем самым повысить интерес учащихся к своему предмету.

«Со временем школьники переходят от просто знакомства с написанием кода к более комплексным задачам. Уже в этом году часть из них проходила задания, которые включали в себя знакомство с машинным обучением (ML) и искусственным интеллектом (AI)», — отметил Нурлан Жаныбек, руководитель по работе с образовательным сектором Microsoft Казахстан.