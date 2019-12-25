Казахстан обеспокоен, что с 2020 года не сможет продавать электронику в России

Министр торговли Казахстана заявил, что страны ЕАЭС, создав единый рынок, должны находиться в равных условиях

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов прокомментировал поправки, принятые в России. Они предполагают, что в 2020 году продажа электроники из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возможна только, если на них будет установлено специальное российское программное обеспечение. В законопроекте в числе «отдельных видов технически сложных товаров» указывают смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией Smart-tv. На гаджетах должно быть установлено только российское программное обеспечение. Поправки вступят в силу с 1 июля 2020 года. В свою очередь Казахстан не поддержал данную инициативу, передает Sputnik.

По словам Бахыта Султанова, «это потенциально может негативно отразиться на возможностях казахстанских производителей телевизоров, компьютеров, мониторов и других товаров»: «Это решение автоматически вычеркивает с российского рынка все товары данного сектора, производство которых имеется на территории других стран ЕАЭС».

В этой связи все государства-члены ЕАЭС, кроме Армении, выразили свое несогласие с данными поправками и вынесли вопрос на рассмотрение Евразийской экономической комиссии.

«Мы в Казахстане собираем телевизоры Samsung или LG, они со смарт-функцией. Мы устанавливаем свое программное обеспечение, но с этим программным обеспечением мы не можем продать его в Россию. Надо установить их ПО, а это противоречит соглашениям ЕЭК и ЕАЭС о свободной торговле. Мы все выразили свое несогласие, кроме Армении, и вынесли на обсуждение. Вступив в единый рынок, мы должны быть на равных условиях», — добавил глава ведомства.

Он отметил, что при продаже товаров на внешних рынках не должно быть «заточки на конкретное предприятие с указанием национальной принадлежности производства». По мнению представителей Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, поправки противоречат договору о союзе, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и могут ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России.

Поправки в закон «О защите прав потребителей» 2 декабря текущего года подписал президент России Владимир Путин. Согласно принятым поправкам, перечень отдельных видов указанных технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, и порядок их предварительной установки определяются правительством Российской Федерации.

По данным источника ЕЭК, в настоящее время комиссия проводит обобщение позиций участников союза по данному вопросу, анализ возможных рисков для ограничения оборота товаров данной категории товаров на территории России. По итогам анализа комиссия представит заключение о наличии признаков препятствий в законе.