МВД РК призывает казахстанцев не пересылать фото документов по WhatsApp

За последние несколько лет увеличилось количество преступлений с использованием интернета, в том числе — интернет-мошенничеств.

Министерство внутренних дел РК призывает казахстанцев не пересылать фото документов и банковских карт по мессенджеру WhatsApp, так как этим могут воспользоваться мошенники. В этом году в республике зарегистрировано более семи тысяч преступлений с использованием интернета. Из них раскрыто свыше 1 тысячи, по ним задержано 388 человек, передает Zakon.kz.

«Чаще всего от рук сетевых мошенников страдают жители мегаполисов — Нур-Султана, Алматы и Шымкента. В этом зале, наверное, нет ни одного человека, который бы не отправлял по WhatsApp фото удостоверения личности или банковской карты. Этого ни в коем случае делать нельзя», — сказал на брифинге в МВД заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции Рустем Дюсетаев.