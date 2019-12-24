В РК запустят единый контакт-центр по вопросам социально-трудовой сферы

Он начнет функционировать с начала 2020 года.

Единый контакт-центр 1411 для консультации граждан по вопросам социально-трудовой сферы заработает с января 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК. При этом контакт-центр «Экстренная служба 111» будет закрыт, передает Kazpravda.kz.

Отныне для консультаций по всем вопросам, находящимся в рамках компетенции Министерства труда и социальной защиты населения РК, необходимо звонить по номеру 1411. Специалисты контакт-центра будут давать консультации по вопросам пенсионного и социального обеспечения, социального страхования, трудовых отношений и занятости, адресной социальной помощи, портала социальных услуг.