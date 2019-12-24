КТЖ запускает приложение для покупки ж/д билетов

С помощью нового мобильного продукта национальный перевозчик намерен покончить с перекупщиками.

Акционерное общество «Пассажирские перевозки» в тестовом режиме запустило мобильное приложение «Билеты КТЖ». С помощью программы перевозчик намерен исключить контакт пассажиров с перекупщиками. При дополнительной возможности заказать билеты онлайн, которую дает новое приложение, их услуги будут востребованы гораздо меньше, считают в компании, передает Sputnik.

«В связи с тем, что программная разработка еще тестируется, компания „Пассажирские перевозки“ призывает пользователей оставлять комментарии и предложения по улучшению интерфейса и функционалу приложения. Мы призываем граждан не пользоваться сомнительными услугами посторонних лиц для покупки билетов, и при выявлении фактов незаконной перепродажи обращаться в департамент полиции на транспорте», — заявили в АО «Пассажирские перевозки».

Также с жалобой можно обратиться в блог гендиректора АО «Пассажирские перевозки». К тексту заявления нужно приложить фото- или видеоматериал, подтверждающий факт нарушения. В случае, если информация подтвердится, виновные будут наказаны, заверяют в КТЖ.