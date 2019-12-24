Делиться цифровыми документами стало проще

В приложении Egov mobile появился новый функционал.

АО «Национальные информационные технологии» сообщает о запуске нового функционала «Поделиться документом», который находится в сервисе «Цифровые документы» приложения eGov Mobile. Новшество позволяет направить электронную версию своих документов третьему лицу посредством мессенджера или электронной почты.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, физическому лицу необходимо авторизоваться в eGov Mobile с использованием ЭЦП или одноразового пароля, и в разделе «Цифровые документы» выбрать нужный документ, далее нажать кнопку «Поделиться», выбрать удобный способ и отправить документ.